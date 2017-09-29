تحطم طائرة استطلاع إسرائيلية قرب بيت لحم جنوب الضفة

رام الله- (أ ش أ):

تحطمت طائرة استطلاع إسرائيلية اليوم، الجمعة، خلال مهمة عسكرية في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن ناطق عسكري إسرائيلي قوله إن الطائرة من طراز (سكاي رايدر) - تعني راكب السماء - تحطمت خلال مهام عسكرية روتينية تقوم بها في تلك المنطقة، لافتا إلى أنه يجري فحص أسباب سقوط الطائرتين.

وأشار إلى أنه لا توجد أي مخاوف من تسرب أي معلومات حساسة من تلك الطائرات التي سقطت، وتم العثور على أجزائها من قبل الجيش.

وبذلك يصل عدد الطائرات التي تحطمت منذ بداية العام إلى 9 ، سقطت في مناطق مختلفة من قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان. حيث كانت طائرتان سقطتا قرب بيت لحم والخليل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.