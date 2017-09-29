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وزارة التموين تحذر المواطنين: «ريلاكس فيه سم قاتل»

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وزارة التموين تحذر المواطنين: «ريلاكس فيه سم قاتل» وزارة التموين تحذر المواطنين: «ريلاكس فيه سم قاتل»

التحرير

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أرسل المهندس أسامة محمود مخيمر، رئيس الرقابة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية في وزارة ، خطابًا لوكلاء الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بوجود عطر اسمه "ريلاكس" يؤدي للوفاة بعد مرور 3 أيام من استخدامه.

وطالب "مخيمر" وكلاء الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للبحث عن المنتج وسحب عينات منه، وإرسالها للمعامل المختصة، ومنع تداوله في الأسواق.

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وأكد الدكتور محمود يوسف، مدير مديرية التموين بالمنيا، أن المديرية شنت حملات مكبرة استهدفت محلات الهدايا والعطور والأكسسوارات والصيدليات، دون العثور على هذا العطر.

وأوضح "يوسف"، في تصريحات صحفية، أن المديرية حرصت على تحذير المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام هذا العطر كإجراء احترازي.

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التحرير

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