بعد انتهاء تعاقداتهم.. سباق الفضائيات يشتعل لاقتناص توقيع كبار الإعلاميين

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تشهد القنوات الفضائية الخاصة حركة تغييرات وتنقلات واسعة بين صفوف الإعلاميين فى الوقت الراهن، حيث تُسارع كل قناة من أجل استقطاب كبار مقدمي البرامج إليها لضمهم إلى صفوفها، من أجل زيادة حصيلة الإعلانات والاستحواذ على نسب أكبر من المشاهدة.

ويخوض عدد من الفضائيات الكبرى لا سيما "الحياة" و"المحور" و"النهار" و"أون لايف" منافسة شرسة من أجل اقتناص توقيع عدد من نجوم الإعلام ممن انتهت تعاقداتهم بالفعل مع قنوات الفضائية أو اقتربت على الانتهاء.

غدا.. الحلقة الأخيرة لـ«الدمرداش» على قناة المحور

يطل الإعلامي معتز الدمرداش مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور على جمهوره فى حلقته الأخيرة غدا "السبت"، مستضيفا الدكتور حسن راتب مالك القناة، بعد انتهاء تعاقده رسميا، وعدم التوصل إلى اتفاق بينه وبين إدارة القناة على شروط التجديد للبرنامج، الذى تم إطلاقه فى عام 2004 قبل أن يغادره فى عام 2011 ويعود إليه فى العام الماضي.

وحرص راتب على الوجود مع الدمرداش فى حلقته الأخيرة غدًا، من أجل توديعه فى آخر حلقات برنامجه وإظهار متانة العلاقة بين الطرفين وعدم وجود أية خلافات، وفى محاولة لقطع الطريق على المشككين فى وجود خلافات مادية نتج عنها فسخ التعاقد، وفى محاولة لإظهار أن خروج الدمرادش جاء بشكل ودي.

نيولوك جديد لـ«لبنى عسل» في قناة ON Live

بينما انضمت الإعلامية لبنى عسل لفريق مذيعات قناة ON Live، لتقديم أحد البرامج الاجتماعية ضمن خريطة القناة بعد أن وقعت عقدا رسميا بذلك.

وقدمت الإعلامية لبنى عسل برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة "الحياة" لفترة كبيرة، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة من حياتها المهنية ضمن فريق إحدى أكبر القنوات الفضائية انتشارا وهى ON live.

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خيري رمضان يُنهي عقده وديا

بينما أعلنت شبكة تليفزيون "النهار" فى بيان رسمي لها عن انتهاء التعاقد وديا مع الإعلامي خيري رمضان، بعد أقل من عام من وجوده بها ومشاركته الإعلاميين خالد صلاح وجابر القرموطي ومحمد الدسوقي رشدي فى تقديم برنامج "آخر النهار".

وجاء انضمام خيري لـ"النهار" بعد انتهاء الشراكة بين شبكتي CBC و"النهار" في فبراير، وكان يشارك في تقديم برنامج "ممكن" عبر شاشة CBC.

«الحياة» تدعم صفوفها بـ«الليثي» و«طوني» و«الأباصيري»

بينما نجحت قناة "الحياة" خلال الأسابيع القليلة الماضية فى اقتناص توقيع عدد من كبار الإعلاميين لدعم صفوفها، حيث أعلنت شركة "تواصل" المالكة للشبكة -وهى إحدى شركات فالكون المملوكة لشريف خالد بعد شرائه القناة من رجل الأعمال د.السيد البدوى بمبلغ مليار و400 مليون جنيه- عن عودة الإعلامى عمرو الليثى للظهور عبر الشبكة مرة أخرى بعد تطويرها، والذى يعود لاستئناف برنامجه فى القناة، التى عمل بها لمدة 5 سنوات، من أجل تقديم العلاج للمرضى الفقراء وتوصيل المياه والإفراج عن الغارمات ومنح التعليم والمشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة، وغير ذلك من المساعدات.

وتعاقدت القناة مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة لتقديم برنامج خاص على القناة الرئيسية لشبكة قنوات الحياة، وتعقد القناة حاليا عدة لقاءات من أجل التحضير لبرنامجه والاتفاق على نوعية المحتوى وشكل الضيوف وطريقة العرض، كما انضمت أيضا الإعلامية هبة الأباصيرى إلى صفوف العاملين فى القناة.

بينما أعلن الفنان محمد صبحي عن بيعه حقوق عرض مسرحياته لشبكة قنوات "الحياة"، ومشاركته فى إدارة الشبكة بعد أن رشحته للانضمام لمجلس الأمناء عن الفنون والثقافة.

ورغم إعلان مالك القناة حصوله على توقيع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير للانضمام لقناة الحياة، فإن الأخير عاد ليعلن أن إنهاء تعاقده مع "صدى البلد" يكون عن طريق مالك القناة محمد أبو العينين، ليظل موقفه غامضا حتى اللحظة الراهنة.