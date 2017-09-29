القبض على ربة منزل هاربة من 17 حكما غيابيا ببنها القليوبية - أسامة علاء الدين: تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على ربة منزل صادر ضدها 17 حكما غيابي
القبض على ربة منزل هاربة من 17 حكما غيابيا ببنها القليوبية - أسامة علاء الدين: تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على ربة منزل صادر ضدها 17 حكما غيابي
04:00 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
ارشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على ربة منزل صادر ضدها 17 حكما غيابيا فى قضايا مختلفة بمنطقة الزراعة ببنها.
تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم أول بنها، بقيام مباحث تنفيذ الأحكام بضبط "س. ب- 55 سنة- ربة منزل" لهروبها من أجهزة الأمن.
تبين أنها هاربة من 17 حكما غيابيا ضدها
وتحرر محضر بالوافعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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القبض على ربة منزل هاربة من 17 حكما غيابيا ببنها القليوبية - أسامة علاء الدين: تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على ربة منزل صادر ضدها 17 حكما غيابيأخبار