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القبض على ربة منزل هاربة من 17 حكما غيابيا ببنها القليوبية - أسامة علاء الدين: تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على ربة منزل صادر ضدها 17 حكما غيابي

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مصراوي Masrawy

القبض على ربة منزل هاربة من 17 حكما غيابيا ببنها القليوبية - أسامة علاء الدين: تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على ربة منزل صادر ضدها 17 حكما غيابي

04:00 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

القبض على ربة منزل هاربة من 17 حكما غيابيا ببنها القليوبية - أسامة علاء الدين: تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على ربة منزل صادر ضدها 17 حكما غيابي

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على ربة منزل صادر ضدها 17 حكما غيابيا فى قضايا مختلفة بمنطقة الزراعة ببنها.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم أول بنها، بقيام مباحث تنفيذ الأحكام بضبط "س. ب- 55 سنة- ربة منزل" لهروبها من أجهزة الأمن.

تبين أنها هاربة من 17 حكما غيابيا ضدها
وتحرر محضر بالوافعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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  • ارشيفية

    القبض على ربة منزل هاربة من 17 حكما غيابيا ببنها القليوبية - أسامة علاء الدين: تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على ربة منزل صادر ضدها 17 حكما غيابيأخبار

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