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"سويلم" ينفي تعيين مدير جديد لإدارة دمياط التعليمية

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مصراوي Masrawy

"سويلم" ينفي تعيين مدير جديد لإدارة دمياط التعليمية

03:53 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

السيد سويلم

دمياط - محمد إبراهيم:

نفى السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اختيار مدير جديد لإدارة دمياط التعليمية خلفا للدكتور إبراهيم السمان الذي وصل إلى سن المعاش، مشيرا إلى أنه لم يستقر بعد على اختيار المسؤول الجديد.

وقال سويلم، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن هناك أنباء جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وجود حساب وهمي على موقع "فيس بوك"، زعم تولي أحد القيادات بتعليم دمياط هذا المنصب، وذلك لإثارة الفتنة والبلبلة داخل المحافظة.

وناشد وكيل الوزارة المعلمين وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف ما ينشر على هذه الصفحات من شائعات والتي تكون عارية تمامًا من الصحة، مؤكدا قرب الإعلان عن القيادات الجديدة بالإدارة.

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مصراوي Masrawy

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