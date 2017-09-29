تقرير: 391 من أفراد الجيش الألمانى يشتبه في انتمائهم لليمين المتطرف

برلين- (أ ش أ):

أفاد تقرير لمجموعة "فونكه الاعلامية" أن تقريرا صحفيا كشف أن جهاز المخابرات العسكرية الألماني لديه قائمة بـنحو 391 من رجال الجيش ممن يشتبه بانتمائهم لليمين المتطرف .

وأضاف التقرير الصادر اليوم " الجمعة" أنه خلال عام 2017 تم التحقق من وجود ثلاث حالات مؤكدة تنتمي إلى اليمين المتطرف، وخلال العام الجاري كشف جهاز المخابرات العسكرية عن 286 حالة اشتباه جديدة.

وطبقا لتصريحات مسؤولة السياسات الداخلية في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أولا يلبكه، والتى نشرتها الدويتش فيلا اليوم فقد انتقدت طريقة تصرف الجيش الألماني مع التطرف اليميني، مشيرة إلى أنه "بمجرد وجود حالة شك، يفترض أن يمنع هذا العسكري المعني من الوصول للسلاح إلى حين البت بوضعه لأن وصول المتطرفين اليمينيين للسلاح هو "أشبه بقنبلة موقوتة".

وبحسب المعلومات المتوفرة، يقوم جهاز المخابرات العسكرية الألماني، منذ شهر يوليو الماضي بالتحقق من جميع طلبات التوظيف الواردة إليه، للتأكد من عدم وجود ارتباط لمقدم الطلب باليمين المتطرف أو اليسار المتطرف أو بالإسلاموفوبيا.

ويذكر أنه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين تم فحص 3220 طلبا حتى الآن وكانت سليمة ولم يثبت أي تطرف على المتقدمين.