أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تقرير: 391 من أفراد الجيش الألمانى يشتبه في انتمائهم لليمين المتطرف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تقرير: 391 من أفراد الجيش الألمانى يشتبه في انتمائهم لليمين المتطرف

03:42 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

تقرير: 391 من أفراد الجيش الألمانى يشتبه في انتمائهم لليمين المتطرف

الجيش الألمانى

برلين- (أ ش أ):

أفاد تقرير لمجموعة "فونكه الاعلامية" أن تقريرا صحفيا كشف أن جهاز المخابرات العسكرية الألماني لديه قائمة بـنحو 391 من رجال الجيش ممن يشتبه بانتمائهم لليمين المتطرف .

وأضاف التقرير الصادر اليوم " الجمعة" أنه خلال عام 2017 تم التحقق من وجود ثلاث حالات مؤكدة تنتمي إلى اليمين المتطرف، وخلال العام الجاري كشف جهاز المخابرات العسكرية عن 286 حالة اشتباه جديدة.

وطبقا لتصريحات مسؤولة السياسات الداخلية في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أولا يلبكه، والتى نشرتها الدويتش فيلا اليوم فقد انتقدت طريقة تصرف الجيش الألماني مع التطرف اليميني، مشيرة إلى أنه "بمجرد وجود حالة شك، يفترض أن يمنع هذا العسكري المعني من الوصول للسلاح إلى حين البت بوضعه لأن وصول المتطرفين اليمينيين للسلاح هو "أشبه بقنبلة موقوتة".

وبحسب المعلومات المتوفرة، يقوم جهاز المخابرات العسكرية الألماني، منذ شهر يوليو الماضي بالتحقق من جميع طلبات التوظيف الواردة إليه، للتأكد من عدم وجود ارتباط لمقدم الطلب باليمين المتطرف أو اليسار المتطرف أو بالإسلاموفوبيا.

ويذكر أنه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين تم فحص 3220 طلبا حتى الآن وكانت سليمة ولم يثبت أي تطرف على المتقدمين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس الإسرائيلي يشيد بميركل بسبب "موقفها القوي" ضد اليمين المتطرف

    أخبار

  • مئات الألمان يتظاهرون احتجاجا على صعود اليمين المتطرف في مدن مختلفة

    أخبار

  • الأناضول: اعتداء عنصري على مسجد في هولندا

    أخبار

  • كراكاس تندد بدعم باريس ومدريد لمعارضة فنزويلية

    أخبار

إعلان

1805b258ec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة