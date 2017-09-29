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مصادر: وقف مأمور قسم شرطة المعصرة عن العمل بعد هروب متهم

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مصراوي Masrawy

مصادر: وقف مأمور قسم شرطة المعصرة عن العمل بعد هروب متهم

03:52 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مصادر: وقف مأمور قسم شرطة المعصرة عن العمل بعد هروب متهم

كتب – فتحي سليمان:

كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، قرر وقف العميد "أمجد.أ" مأمور قسم شرطة المعصرة، ومعاون الضبط رئيس قسم تحقيقات قسم الشرطة وأمين الشرطة "مجدي ن"، بسبب مخالفة التعليمات الخاصة بترحيل المتهمين والتي تسببت في هروب متهم في قضية قتل الأحد الماضي، قبل عرضه على النيابة بمحكمة البساتين.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المتهم "أحمد ح ع"، 29 سنة، عاطل، هرب مساء الأحد الماضي، بعدما غافل أمين الشرطة المكلف بترحيله، ونجح في فك "الكلبش"، ولاذ بالفرار.

وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بسرعة إعادة المتهم الهارب إلى محبسه وشكل اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة فريق بحث قاده اللواء محمود أبو عمره نائب مدير المباحث أسفر عن تحديد مكان اختباء المتهم في أحد الشقق المستأجرة بمحافظة الإسكندرية.

أوضحت المصادر أن فريق البحث نجح صباح اليوم في إعادة المتهم والقبض عليه برفقة شقيقه المتهم في نفس الواقعة التي يُحاكم فيها، داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية.

وأمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة، ومكافأة فريق البحث الذي نجح في إعادة المتهم.

أضافت المصادر أن مسؤولية المأمور ورئيس قسم التحقيقات بالقسم الموقوفان عن العمل بسبب هروب المتهم هي مسؤولية إشرافية لكن أمين الشرطة المكلف بعملية الترحيل يخضع لتحقيقات بالنيابة العامة.

يذكر أن المتهم يُحاكم بتهمة قتل موظف برفقة شقيقه وثلاثة آخرين تحت تأثير المخدرات بأن ألقوه من الطابق الخامس، بمنطقة صقر قريش جنوب القاهرة.

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مصراوي Masrawy

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