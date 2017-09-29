أبرز إحصائيات مواجهات الزمالك وإنبي.. الافتتاحية لتامر عبد الحميد موسم 2002

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب- كريم قماح

فى واحدة من أقوى لقاءات الجولة الرابعة بالدورى الممتاز، يلتقى فريق الزمالك نظيره إنبي، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت.

وتستعرض «التحرير» أبرز أرقام وإحصائيات مواجهات الفريقين خلال المواسم الماضية.

شاهد أيضا

وجاءت أكبر نتيجة خلال مواجهات الفريقين لصالح الزمالك خلال شهر أكتوبر موسم 2008-2009، وحقق خلالها الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، سجلهما «الغاني أجوجو وعمرو الصفتي وأحمد مجدي وشريف أشرف، فيما أحرز هدف إنبي الوحيد عبد الله رجب».

فيما كانت النتيجة الأكبر لإنبي على الزمالك هي 3/1 في أغسطس 2008، وأحرز ثلاثية إنبى «محمد أبو العلا ومحمد ناصف وديفونيه»، بينما أحرز هدف الزمالك الوحيد محمد عبد الشافي.

كانت المواجهة الأولى بين الفريقين خلال موسم 2002، التى انتهت بالتعادل الإيجابى، وسجل تامر عبد الحميد أول هدف للفريق الأبيض فى تاريخ مواجهات الفريقين، بهدف لكل فريق، بينما آخر هدف سجله الزمالك فى شباك إنبي كان عن طريق باسم مرسى، موسم 2016.