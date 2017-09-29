بعد «الإشارة الخارجة».. الاتحاد الدولي يوقف ديلي آلي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، معاقبة ديلي آلي، لاعب توتنهام الإنجليزي، بالإيقاف لمباراة واحدة فقط مع منتخب إنجلترا، بعد "الإشارة الخارجة" التي صدرت منه في مباراة سلوفاكيا، بتصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنّ ديلي آلي لن يتمكن من المشاركة في المباراة الحاسمة ضد سلوفينيا، يوم 5 أكتوبر المقبل، بسبب الإيقاف، على أن يكون جاهزًا ضد ليتوانيا".

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وكان ديلي آلي صاحب الـ21 عامًا، قد قال بعد مباراة سلوفاكيا، إنه لم يكن يقصد الحكم بالإشارة، وإنها كانت موجهة لزميله السابق في توتنهام، كايل ووكر، على سبيل المزاح.

يشار إلى أن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة، قد استدعى ديلي آلي، أمس الخميس، رغم احتمالية إيقافه، وعلق على الأمر بقوله: "لم نسمع شيئا من (فيفا) أو ديلي آلي، ربما نضطر إلى استبعاده، لكننا نأمل أن تمر الأمور بسلام".