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استبعاد فيا من قائمة المنتخب الإسباني في تصفيات المونديال

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استبعاد فيا من قائمة المنتخب الإسباني في تصفيات المونديال استبعاد فيا من قائمة المنتخب الإسباني في تصفيات المونديال

التحرير

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أعلن جوليان لوبيتيجي عن قائمة الإسباني التي تستعد لخوض آخر مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018.

وشهدت القائمة استبعاد المهاجم الإسباني المخضرم ديفيد فيا، الذي انضم لقائمة لاروخا في مباريات التصفيات الشهر الماضي.

يذكر أن إسبانيا ستواجه ألبانيا يوم الجمعة المقبل، على أن تواجه إسرائيل يوم 9 أكتوبر من أجل ضمان تأهلها رسميًا إلى المونديال.

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وفيما يلي قائمة المنتخب الإسباني: 

كيبا (أتلتيك بلباو)- دي خيا (مانشستر يونايتد)- رينا (نابولي)- ألبا (برشلونة)- أزبلكويتا (تشيلسي)- بارترا (دورتموند)- كارفخال (ريال مدريد)- ناتشو (ريال مدريد)- مونريال (أرسنال)- بيكيه (برشلونة)- راموس (ريال مدريد)- إيسكو (ريال مدريد)- تياجو (بايرن ميونيخ)- بوسكيتس (برشلونة)- إيراميندي (ريال سوسيداد)- سيلفا (مانشستر سيتي)- إنيستا (برشلونة)- ساؤول (أتلتيكو مدريد)- كوكي (أتلتيكو مدريد)- أسينسيو (ريال مدريد)- أسباس (سيلتا فيجو) - كاليخون (نابولي)- رودريجو (فالنسيا)- موراتا (تشيلسي)- بيدرو (تشيلسي).

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