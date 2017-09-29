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استفتاء كاتالونيا يقرب برشلونة من الدوري الإنجليزي

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استفتاء كاتالونيا يقرب برشلونة من الدوري الإنجليزي استفتاء كاتالونيا يقرب برشلونة من الدوري الإنجليزي

التحرير

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أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى احتمالية مشاركة برشلونة في الدوري الإنجليزي، في حال أسفر الاستفتاء الذي ستجريه كتالونيا يوم الأحد المقبل عن الموافقة على الاستقلال عن إسبانيا.

وأوضح وزير الرياضة في المقاطعة الكتالونية عن احتمالية انضمام برشلونة إلى الدوري الإنجليزي في حال نجح الاستفتاء، على الرغم من معارضة الإسبانية إجراء مثل هذا الاستفتاء واصفة إياه بغير الشرعي.

ويؤيد نحو 7,5 مواطن إسباني يقطنون في برشلونة استقلال كاتالونيا عن إسبانيا، ومن بينهم مدرب مانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا.

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وأوضح وزير الرياضة الكتالوني جيرارد فيجيراس أنه في حال تم الاستقلال عن إسبانيا ستختار الأندية الكتالونية التي تضم برشلونة وإسبانيول وجيرونا اللعب في الدول المجاورة من فرنسا وإيطاليا والدوري الإنجليزي.

وأشار الوزير إلى عدم وجود عائق من لعب بعض الأندية الخارجية في دوريات محلية، خاصة أن الدوري الإنجليزي يوجد به أندية من ويلز، والدوري الإسباني يشارك به أندية من أندورا، كما أن موناكو وهو تابع ولاية مستقلة يلعب في الدوري الفرنسي.

يذكر أن إسبانيا ترفض لعب برشلونة في الدوري الإسباني في حال استقلت كتالونيا.

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التحرير

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