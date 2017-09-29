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بعد فوز صلاح في الأولى.. رونالدو الأفضل بالجولة الثانية بدوري الأبطال

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بعد فوز صلاح في الأولى.. رونالدو الأفضل بالجولة الثانية بدوري الأبطال بعد فوز صلاح في الأولى.. رونالدو الأفضل بالجولة الثانية بدوري الأبطال

التحرير

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حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، من خلال الاستفتاء الذي أجراه الموقع الرسمي للمسابقة أمس الخميس.

وساهم صاروخ ماديرا في فوز ريال مدريد على بروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة 3-1، بعدما استطاع تسجيل الهدفين الثاني والثالث للمرينجي خلال مشاركته رقم 400 مع الفريق الملكي في كل البطولات.

وأعلن موقع دوري الأبطال حصول رونالدو على نسبة 35% من إجمالي الأصوات التي شاركت في الاستفتاء، وجاء في المركز الثاني البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بنسبة 27%، فيما جاء هاري كين مهاجم توتنهام في المركز الثالث بـ16%.

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كانت الجماهير اختارت الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول لهذه الجائزة في الجولة الأولى، بعد أدائه أمام إشبيلية وإحرازه هدفًا للريدز في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

يذكر أن ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، يستعد لمواجهة إسبانيول يوم الأحد المقبل، ويسعى النجم البرتغالي لإحراز أول أهدافه في الليجا، خلال مباراته الثالثة.

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التحرير

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