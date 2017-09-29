أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"تموين المنيا" تشكل لجانا للبحث عن عطر سام في الصيدليات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تموين المنيا" تشكل لجانا للبحث عن عطر سام في الصيدليات

03:38 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

المنيا ــ ريمون الراوي:

أرسل المهندس أسامة محمود مخيمر، رئيس الرقابة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة خطابًا لجميع وكلاء وزارت التموين بالمحافظات، ومن بينها المنيا، يفيد بوجود عطر "ريلاكس" سام وضار جدًا بالصحة العامة ويؤدي للوفاة بعد مرور 3 أيام من استخدامه.

وطالب الخطاب بإتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن هذا المنتج وسحب عينات منه وإرسالها للمعامل المختصة حال العثور عليه ومنع تداوله وإفادة الوزارة.

وأكد الدكتور محمود يوسف مدير مديرية التموين بالمنيا، أن المديرية شكلت حملات عقب وصول الخطاب بالتنسيق مع مباحث التموين، وبالمرور على معظم محلات الهدايا والعطور والإكسسوارات والصيدليات، لم يتم العثور عليه في جميع أماكن المرور.


 

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظة المنيا تتكفل بتجهيز محلات بقالة لـ 6 أسر أولى بالرعاية (صور)

    أخبار

  • تامر صلاح وكيلا لوزارة التموين بالأقصر

    أخبار

  • بالصور- "المدينة الملونة".. قرى المنيا تواجه التطرف بـ"الرولة والفرشاة"

    أخبار

  • بالصور.. المنيا تستعد لتنفيذ تجربة عملية لمواجهة السيول

    أخبار

إعلان

ef33734d4c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم