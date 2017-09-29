"تموين المنيا" تشكل لجانا للبحث عن عطر سام في الصيدليات

المنيا ــ ريمون الراوي:

أرسل المهندس أسامة محمود مخيمر، رئيس الرقابة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين خطابًا لجميع وكلاء وزارت التموين بالمحافظات، ومن بينها المنيا، يفيد بوجود عطر "ريلاكس" سام وضار جدًا بالصحة العامة ويؤدي للوفاة بعد مرور 3 أيام من استخدامه.

وطالب الخطاب بإتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن هذا المنتج وسحب عينات منه وإرسالها للمعامل المختصة حال العثور عليه ومنع تداوله وإفادة الوزارة.

وأكد الدكتور محمود يوسف مدير مديرية التموين بالمنيا، أن المديرية شكلت حملات عقب وصول الخطاب بالتنسيق مع مباحث التموين، وبالمرور على معظم محلات الهدايا والعطور والإكسسوارات والصيدليات، لم يتم العثور عليه في جميع أماكن المرور.



