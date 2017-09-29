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رئيس نادي أسوان ينفي الإفراج عن حمادة السيد

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مصراوي Masrawy

رئيس نادي أسوان ينفي الإفراج عن حمادة السيد

03:34 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

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أسوان- إيهاب عمران:

نفى الدكتور حسن عبدالقادر رئيس نادي أسوان، الإفراج عن حمادة السيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي ألقي الفبض عليه يوم الخميس قبل الماضي، أثناء عودته من تدريب الفريق وقبل وصوله للفندق الذي يقيم فيه بحي أطلس بمدينة أسوان، وترحيله للقاهرة.

وأضاف الدكتور حسن عبدالقادر، أن آخر اتصال مع أسرة اللاعب أفادوا بأنه تم حبسه احتياطيا وأنه تحدد له يوم الأربعاء المقبل لتجديد الحبس أو الإفراج عنه.

ومن جانبه قال حمادة رسلان المدرب العام لفريق أسوان، إن حمادة السيد من أفضل اللاعبين لديه وهو كابتن الفريق على مدار أربعة مواسم، وخلال وجوده مع الفريق لم نشاهد منه أي شىء خطأ وكان مثالا للتواضع والأخلاق الحميدة، وآخر ظهور له كان الخميس قبل الماضي فى تدريب الفريق استعدادا لمباريات تليفونات بنى سويف وبعد التمرين اختفى.

وأضاف أن اختفائه أثر على اللاعبين وحالتهم النفسية وخسرنا المباراة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن أسوان، إن اللاعب تم القبض عليه بمعرفة الأمن الوطني وتم ترحيله للتحقيق معه في القاهرة.

الجدير بالذكر أن حمادة السيد من مواليد كفر الشيخ ومقيم بالقاهرة ولعب لأندية أسمنت السويس والمقاولون العرب وأخيرا نادي أسوان.

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