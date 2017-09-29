أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظة المنيا تتكفل بتجهيز محلات بقالة لـ 6 أسر أولى بالرعاية (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظة المنيا تتكفل بتجهيز محلات بقالة لـ 6 أسر أولى بالرعاية (صور)

03:31 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

  • عرض 11 صورة

    687df78805.jpg

  • عرض 11 صورة

    3c3f2bc944.jpg

  • عرض 11 صورة

    50fcd01226.jpg

  • عرض 11 صورة

    e7e43603b8.jpg

  • عرض 11 صورة

    541fd45e00.jpg

  • عرض 11 صورة

    b1bc0de3ee.jpg

  • عرض 11 صورة

    f1d779f9bb.jpg

  • عرض 11 صورة

    da78a27d7e.jpg

  • عرض 11 صورة

    9f47bf2742.jpg

  • عرض 11 صورة

    88b7cf3364.jpg

  • عرض 11 صورة

    4f0529547e.jpg

إعادة الألبوم

رئيس نادي أسوان ينفي الإفراج عن حمادة السيد

الألبوم التالى

رئيس نادي أسوان ينفي الإفراج عن حمادة السيد

المنيا- ريمون الراوي:

سلم عصام البديوي محافظ المنيا، 6 تجهيزات خاصة بمحلات بقاله ومواد غذائية لمواطنين أولى بالرعاية، كنوع من المساهمة في إيجاد مصدر للدخل يعينهم على تحمل أعباء الأسرة.

قال المحافظ إن المحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية الوقوف بجانب الفقراء والمستحقين وخاصة الحالات الإنسانية وتوفير الرعاية المطلوبة لهم، مشددا على أهمية وصول المساعدات لمستحقيها، وعلى أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود الدولة مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين في صورة تكافل وتكاتف يضمن توفير حياة كريمة للبسطاء والمحتاجين والحالات الخاصة.

من جانبها أوضحت الدكتور أمل عليوة، مدير إدارة خدمة المواطنين، أن المواطنين قد تقدموا بطلبات للحصول على إعانة لتشغيل محلات البقالة لديهم للمساهمة في رفع مستوى المعيشة وتحسين الدخل والقدرة على مواجهة صعوبات الحياة وتوفير قوت يومهم، ووجه المحافظ بسرعة تلبية طلباتهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تموين المنيا" تشكل لجانا للبحث عن عطر سام في الصيدليات

    أخبار

  • بالصور - عقب انتهاء تطويرها.. "مصراوي" داخل الكنيسة الإنجيلية بالمنيا

    أخبار

  • بالصور- "المدينة الملونة".. قرى المنيا تواجه التطرف بـ"الرولة والفرشاة"

    أخبار

  • بالصور.. المنيا تستعد لتنفيذ تجربة عملية لمواجهة السيول

    أخبار

إعلان

2220951f0a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة