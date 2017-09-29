محافظة المنيا تتكفل بتجهيز محلات بقالة لـ 6 أسر أولى بالرعاية (صور)

المنيا- ريمون الراوي:

سلم عصام البديوي محافظ المنيا، 6 تجهيزات خاصة بمحلات بقاله ومواد غذائية لمواطنين أولى بالرعاية، كنوع من المساهمة في إيجاد مصدر للدخل يعينهم على تحمل أعباء الأسرة.

قال المحافظ إن المحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية الوقوف بجانب الفقراء والمستحقين وخاصة الحالات الإنسانية وتوفير الرعاية المطلوبة لهم، مشددا على أهمية وصول المساعدات لمستحقيها، وعلى أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود الدولة مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين في صورة تكافل وتكاتف يضمن توفير حياة كريمة للبسطاء والمحتاجين والحالات الخاصة.

من جانبها أوضحت الدكتور أمل عليوة، مدير إدارة خدمة المواطنين، أن المواطنين قد تقدموا بطلبات للحصول على إعانة لتشغيل محلات البقالة لديهم للمساهمة في رفع مستوى المعيشة وتحسين الدخل والقدرة على مواجهة صعوبات الحياة وتوفير قوت يومهم، ووجه المحافظ بسرعة تلبية طلباتهم.