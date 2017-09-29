بالصور.. وزير الشباب: 300 مليون جنيه تكلفة "القرية الأوليمبية" ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، إن تكلفة القرية الأوليمبية بحي الزهور في محافظة بورسعيد اقتربت من 300 مليون جنيه مع زيادة سعر الصرف.

وأشار عبدالعزيز، في تصريحات له خلال مشاركته بحفل ختام بطولة الجمهورية للشركات، وتفقده الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع المركز الأوليمبي بمحافظة بورسعيد "القرية الأوليمبية"، إلى أن المشروع الرياضي الذي تفقده بحي الزهور هو بمثابة قرية أوليمبية مصغرة، وأنه تم تخصيص كافة الأراضي وتوفير كافة الخدمات اللازمة لإنشاء هذا الصرح الرياضي من خلال التعاون مع المحافظ اللواء عادل الغضبان وأعضاء مجلس النواب.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هدف الزيارة هو حضور ختام بطولة الجمهورية للشركات، ومتابعة العمل بالمشروع خاصة وأنه في المرحلة الأخيرة، معلنًا أن التكلفة اقتربت إلى 300 مليون جنيه مع زيادة سعر الصرف، وأن الوزارة تشارك بقدر الإمكان من ميزانيتها، وسيتم استغلال دخل القرية للصرف على أعمال الصيانة والتطوير.