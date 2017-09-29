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هذا ما حدث لسيدة قدمت علاًجا وهميًا للسرطان

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مصراوي Masrawy

هذا ما حدث لسيدة قدمت علاًجا وهميًا للسرطان

03:32 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

هذا ما حدث لسيدة قدمت علاًجا وهميًا للسرطان

بيلي جيبسون

كتبت- نرمين الجلاد

قامت محكمة أسترالية بفرض مبلغ 410 آلاف دولار أميركي على سيدة، بعد اتهامها ببيع وصفات مزيفة لعلاج مرض السرطان وأدعاؤها أن الأموال ستذهب لجمعيات خيرية، كما جاء في موقع “سكاي نيوز".

استطاعت "بيلي جيبسون" البالغة من العمر 25 عامًا أن توهم الكثير من الناس بادعاء أنها تعافت من سرطان الدماغ عبر اتباع نظام غذائي طبيعي وعلاج بديل.

ونشرت بيلي نصائح من خلال كتاب وتطبيق أطلقتهما لجمع الأموال دون أدنى اعتبار للتأثير السلبي على المرضى.

ونجحت عبر الحيلة الأخيرة بجمع نحو 420 ألف دولار، وادعت أنها ستتبرع بالأموال لصالح منظمات خيرية وهو ما لم يحدث، واعترفت خلال المحاكمة بأن ما قدمته كان علاجا مزيفا.

وكشفت المحكمة الاتحادية في مدينة ملبورن أن الغرامة جاءت عقابا على خرق القانون المستهلكين الأسترالي 5 مرات، مشيرة إلى ضرورة أن تذهب أموال الغرامة إلى أولئك الذين تضرروا من احتيال غيبسون.

ويذكر أن بيلي جيبسون تعمل منذ فترة في ميدان التدوين الخاص بالصحة والتغذية.

 

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مصراوي Masrawy

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