مقتل 5 اشخاص في هجوم انتحاري قرب مسجد للشيعة في كابول

كابول- (د ب أ):

صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب الله دانيش أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الجمعة، هجوم انتحاري قرب مسجد للشيعة بالعاصمة كابول.

وقال دانيش إن عشرين شخصا آخرين اصيبوا في الهجوم .

وأشار شاهد عيان إلى أن واحدا من مهاجمين اثنين محتملين لقى حتفه عندما فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها.

وقال شاهد عيان آخر يدعى داد محمد ، كان يصلي في المسجد، إنه تم القبض على مهاجم آخر.

كان بشير مجاهد المتحدث باسم الشرطة في العاصمة الأفغانية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إنه من المحتمل أن يكون منفذ الهجوم هو انتحاري متنكر في صورة راعي، حيث أفادت تقارير بأن قطيعا من الأغنام كان يعبر الطريق وقت حدوث الانفجار في منطقة "قلعة فتح الله".

ولم يتضح بعد عدد منفذي الهجوم الذي يأتي قبل يومين من حلول مناسبة يوم عاشوراء.

كان محمد إسماعيل المتحدث باسم وزارة الصحة قد صرح لوكالة الأنباء الألمانية: "لقد نقلت سيارات الاسعاف جثتين وعشرة مصابين إلى مستشفيات كابول".

وأفادت تقارير بأن القتيلين هما من المدنيين.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن التفجير الانتحاري.

ولكن الأقلية الشيعية في أفغانستان تتعرض لهجمات متزايدة من فرع تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.

وكثيرا ما تقع الهجمات خلال المناسبات الدينية حيث تكون المساجد مكتظة بالمصلين.