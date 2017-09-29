موسكو تأمل في توقيع الإمارات عقد شراء "سوخوي 35" قبل نهاية العام

موسكو- (أ ش أ):

أكد مساعد الرئيس الروسي لشئون التعاون التقني العسكري، فلاديمير كوجين، أن روسيا تأمل في توقيع عقد صفقة بيع مقاتلات "سوخوي-35" لدولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

وقال كوجين خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "إن الجانب الإماراتي يحدد حاليا موقفه بشأن عدد الطائرات ومواصفاتها ".

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني مع الخارج قد رجحت الشهر الماضي أن يجري التوقيع على عقد شراء الإمارات لمقاتلات "سوخوى-35" نهاية العام الجاري.

وتعتبر هذه المقاتلة متعددة المهام من الجيل "4++"، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات "سوخوي-27"، وينتجها مصنع "إركوتسك" لصناعة الطائرات، وحصل سلاح الجو الروسي على دفعة أولى منها في 2014