موسكو تأمل في توقيع الإمارات عقد شراء "سوخوي 35" قبل نهاية العام
موسكو تأمل في توقيع الإمارات عقد شراء "سوخوي 35" قبل نهاية العام
03:31 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
موسكو- (أ ش أ):
أكد مساعد الرئيس الروسي لشئون التعاون التقني العسكري، فلاديمير كوجين، أن روسيا تأمل في توقيع عقد صفقة بيع مقاتلات "سوخوي-35" لدولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
وقال كوجين خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "إن الجانب الإماراتي يحدد حاليا موقفه بشأن عدد الطائرات ومواصفاتها ".
وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني مع الخارج قد رجحت الشهر الماضي أن يجري التوقيع على عقد شراء الإمارات لمقاتلات "سوخوى-35" نهاية العام الجاري.
وتعتبر هذه المقاتلة متعددة المهام من الجيل "4++"، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات "سوخوي-27"، وينتجها مصنع "إركوتسك" لصناعة الطائرات، وحصل سلاح الجو الروسي على دفعة أولى منها في 2014
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الإمارات تستضيف "المؤتمر الدولي للفضاء" الأكبر عالميا في 2020
-
قرقاش عن تعديل اتفاق الصخيرات: آن الأوان طيّ صفحة عدم الاستقرار في
-
مسؤول روسي: الجهات المختصة تبحث استئناف الرحلات الجوية مع مصر
-
"تويتر" تحدد أكثر من 200 حساب على صلة بتأثير روسيا في الانتخابات الأمريكية
إعلان
إعلان