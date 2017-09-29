وزير الأوقاف يشارك رئيس دير سانت كاترين الطعام: "الأديان رسالتها السلام"
وزير الأوقاف يشارك رئيس دير سانت كاترين الطعام: "الأديان رسالتها السلام"
03:31 م الجمعة 29 سبتمبر 2017
كتب- محمود مصطفى وداليا منير:
تناول الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخبز وزيت الزيتون والزعتر، مع الأنبا "داميانوس"، رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذوكس، ورئيس دير سانت كاترين.
وقال جمعة، في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إن اقتسام الطعام مع رئيس دير سانت كاترين، جاء على أساس إنساني.
وأضاف وزير الأوقاف، أن رسالة جميع الأديان هي السلام، مؤكدًا ان كافة الأديان تواجه الشواذ والتشدد لأنها تهدد الإنسانية.
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