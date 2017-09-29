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التعليم تبحث شكوي بتحصيل رسوم إضافية وتردها إلى أولياء الأمور

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مصراوي Masrawy

التعليم تبحث شكوي بتحصيل رسوم إضافية وتردها إلى أولياء الأمور

03:21 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

التعليم تبحث شكوي بتحصيل رسوم إضافية وتردها إلى أولياء الأمور

وازرة التربية والتعليم

كتبت – ياسمين محمد:
قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم بحث الشكوى الخاصة بمدرسة السيدة خديجة الإبتدائية بمحافظة الغربية، بشأن شكوى أحد أولياء الأمور عن تحصيل مديرة المدرسة منه مبلغ (100) جنيه ليتم قبول الملف بالمدرسة، بالإضافة إلى تحصيل (400) جنيه مصروفات لرياض الأطفال هذا العام وإخبار المدرسة أولياء الأمور بأنه لن يتم تسليم الكتب إلا بعد دفع المصروفات.

وأوضح خيري في بيان اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وبحث الشكوي، ثم أفاد أنه تم تسليم جميع التلاميذ، بجميع الصفوف، الكتب الدراسية، وتم مراجعة التلاميذ بداخل الفصول، وتبين أنه تم تسليم التلاميذ جميع الكتب دون التقيد بشرط المصروفات، وبالنسبة للمبالغ التى تم تحصيلها فهى مبلغ (300) جنيه مع ملف رياض الأطفال؛ ورسوم مدرسية تحت العجز والزيادة، حيث ورد إلى المدرسة منشور المصروفات رقم (6) الصادر في 14/9/2017 وقد تم وصوله إلى المدرسة منذ يومين فقط والذى قد تم فيه تحديد قيمة المصروفات للمستوى الأول بـ (282) جنيها، وللمستوى الثانى مبلغ (266) جنيها .

وأفادت مديرة المدرسة أنه جارى رد المبالغ الزائدة عن قيمة الرسوم بموجب كشوف موقع عليها من ولى الأمر، كما أفاد عبد الصمد أنه ستقوم الإدارة التعليمية بسمنود بإيفاد الموجه المالى المختص بالمدرسة لمتابعة اِسترداد المبالغ الزائدة عن قيمة المصروفات المدرسية إلى أولياء الأمور، كما أقرت مديرة المدرسة ومشرفة رياض الأطفال بأن المدرسة لم تتقاض أية تبرعات، وجاري فحص أي شكوى أخرى ترد للوزارة.

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