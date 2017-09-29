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وزير الأوقاف لمصراوي: الأديان ترفض الشذوذ والانحلال الأخلاقي

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف لمصراوي: الأديان ترفض الشذوذ والانحلال الأخلاقي

03:14 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

وزير الأوقاف لمصراوي: الأديان ترفض الشذوذ والانحلال الأخلاقي

كتب - محمود مصطفى و داليا منير:
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن جميع الأديان ترفض الانحراف والشذوذ والتطرف والانفلات الأخلاقي، كما ترفض التشدد ولا تقبل ذلك الإنسانية السوية.

وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح أكد أن لن يتم اختراقها طالما كان الشعب يدًا واحدة، ولن تستطيع أي قوة أن تنال منها.

وأشار جمعة إلى أن تواجد الوفود المشاركة بمؤتمر "السياحة الدينية" في دير سانت كاترين، دليل على حضارة الأديان وسماحتها، وعمق فهم سماحة الأديان.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن تواجد مسجد الحاكم بأمر الله داخل دير سانت كاترين، يؤكد عظمة مصر والمصريين والروح الحضارية السمحة التي يتحلى بها الشعب المصري، الذي له عمق حضاري طويل.

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