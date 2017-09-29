وزير الأوقاف يصطحب الوفود المشاركة بمؤتمر السياحة الدينية في جولة بدير سانت كاترين

بالصور.. ضبط مستحضرات تجميل بـ700 ألف جنيه مع راكب في مطار القاهرة

كتب - محمود مصطفى و داليا منير:

اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الوفود المشاركة في مؤتمر "السياحة الدينية" بمدينة بشرم الشيخ، في جولة بدير سانت كاترين ومنطقة الوادي المقدس.

وحرص وزير الأوقاف، على مصافحة كهنة الدير، والتقاط الصور التذكارية معهم، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وأدى الوزراء والوفود المشاركة صلاة الجمعة بمسجد الوادي المقدس، وألقى "جمعة" الخطبة التي دارت حول" الإسلام دين الإنسانية".