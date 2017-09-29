أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يصطحب الوفود المشاركة بمؤتمر السياحة الدينية في جولة بدير سانت كاترين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يصطحب الوفود المشاركة بمؤتمر السياحة الدينية في جولة بدير سانت كاترين

03:11 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

  • عرض 5 صورة

    ccd0ff037f.jpg

  • عرض 5 صورة

    86294545a3.jpg

  • عرض 5 صورة

    1f4a1338f0.jpg

  • عرض 5 صورة

    fca05268cd.jpg

  • عرض 5 صورة

    7ec40e2992.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. ضبط مستحضرات تجميل بـ700 ألف جنيه مع راكب في مطار القاهرة

الألبوم التالى

بالصور.. ضبط مستحضرات تجميل بـ700 ألف جنيه مع راكب في مطار القاهرة

كتب - محمود مصطفى و داليا منير:

اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الوفود المشاركة في مؤتمر "السياحة الدينية" بمدينة بشرم الشيخ، في جولة بدير سانت كاترين ومنطقة الوادي المقدس.

وحرص وزير الأوقاف، على مصافحة كهنة الدير، والتقاط الصور التذكارية معهم، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وأدى الوزراء والوفود المشاركة صلاة الجمعة بمسجد الوادي المقدس، وألقى "جمعة" الخطبة التي دارت حول" الإسلام دين الإنسانية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الأوقاف لمصراوي: الأديان ترفض الشذوذ والانحلال الأخلاقي

    أخبار

  • مساعد وزير الآثار: سيناء استحقت أن تكون عاصمة السياحة الدينية

    أخبار

  • وزيرا الأوقاف وشئون البرلمان يؤديان صلاة الجمعة بسانت كاترين

    أخبار

  • وزيرا الأوقاف وشئون مجلس النواب يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الوادي المقدس

    أخبار

إعلان

0f3310c8fd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة