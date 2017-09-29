بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سير، بين سيارة أجرة، و"توك توك" على الطريق الدولي الساحلي، عند نفق مدينة برج البرلس بكفر الشيخ.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية، بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري مدير الهيئة، بلاغًا من محمد زيان مدير نقطة إسعاف بلطيم، بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة تقل 3 أشخاص، و"توك توك" يقل 6 أشخاص، عند نقطة نفق مدينة برج البرلس، على الطريق الدولي الساحلي، ووجود مصابين.

وقال عبدالله حلاوة، مسئول الإعلام بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، إن 7 سيارات إسعاف، تابعة لنقطة إسعاف بلطيم، انتقلت إلى موقع الحادث، وتبين وجود 9 مصابين، ما بين جروح وكسور وكدمات وسحاجات واشتباه ارتجاج واشتباه نزيف، وجرى نقلهم لمستشفى بلطيم المركزي لتلقيهم العلاج اللازم.

وقال حلاوة، إنه من خلال الفحص تبين أن المصابين هم: "طه ظريف مصطفى" 54 عامًا، و"السعيد علي شرابي" 50 عامًا، و"هاني جمعة ظريف" 25 عامًا، و"رمضان مسعد كمون" 40 عامًا، و"جمعة ظريف عطا" 39 عامًا، و"محمد أحمد عيسى" 45 عامًا، وجميعهم يقيمون بمدينة برج البرلس الجديدة، و"محمد مصطفى عبدالرازق" 45 عامًا، ويقيم بمدينة بلطيم، و"محمد أحمد طه" 30 عامًا، و"أشرف فهمي عبدالرحمن حسن" 27 عامًا، ويقيمان بمحافظة القاهرة.