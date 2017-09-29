بالصور.. الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه صدفا في أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من إصلاح خط مياه "560 مم" قادم من مرشح مياه صدفا ومغذي لقرية أولاد إلياس من الجهة الغربية على طريق ترعة نجع حمادي عن طريق شركة المقاولين العرب.

وكان فنيوا الشركة شغلوا البدائل فور حدوث الكسر، الأمر الذي أدى إلى عدم شعور المواطنين بأي تأثر في تقديم الخدمة، رغم أن الشركة لم تستلم الخط بعد.

ومن جانبه قال المهندس رامز هرمينا، مدير منطقة مياه صدفا، إنه فور حدوث الكسر تلقى تعليمات بتشغيل جميع البدائل ومخاطبة شركة المقاولين العرب لسرعة الإصلاح ومتابعة الموقف أولا بأول حتى تم فتح المياه واستعادة العمل إلى طبيعته بشكل كامل.