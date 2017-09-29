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بالصور.. القبض على راكب حاول تهريب 20 موبايل "آي فون 8" بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. القبض على راكب حاول تهريب 20 موبايل "آي فون 8" بالإسكندرية

03:14 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

أحبطت إدارة الجمارك بمطار برج العرب، بالتنسيق مع شرطة أمن الموانىء، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لأحكام لقوانين الاتصالات والجمارك والاستيراد والتصدير.

واشتبه حمدي راضي، مأمور الحركة بمطار برج العرب، في الراكب "ب. ج. ش" أثناء تفتيش ركاب رحلة خطوط " للطيران" القادمة من الكويت، عقب ظهور علامات القلق والارتباك عليه.

وكشف جهاز الفحص بآشعة "X-RAY" وجود أجسام متماثلة بين طيات ملابسه، ما استدعى تشكيل لجنة من رجال الجمارك لتفتيش أمتعة الراكب بالكامل.

وتبين من تفتيش أمتعة الراكب وجود 20 تليفون" IPhone 8 "مخبأة بين طيات ملابسه، تقدر قيمتها بمبلغ 400 ألف جنيه.

وقرر عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية، تحرير محضر تهرب جمركي رقم 38 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات.

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