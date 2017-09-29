الإمارات تستضيف "المؤتمر الدولي للفضاء" الأكبر عالميا في 2020

دبي - (د ب أ):

أعلنت الإمارات فوزها باستضافة الدورة الـ71 للمؤتمر الدولي للفضاء، الأكبر بالعالم، للمرة الأولى على مستوى المنطقة منذ انطلاقه في العام 1950.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية أعلن عن فوز الإمارات باستضافة المؤتمر عام 2020، خلال حفل أقيم ضمن فعاليات دورته الحالية في أديليد، استراليا، حيث ستُعقد الدورة الـ71 للمؤتمر في دبي بحضور ممثلين لـ 70 دولة وسيستضيفها "مركز محمد بن راشد للفضاء" بالتنسيق مع "وكالة الإمارات للفضاء".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن "مجال علوم وأبحاث الفضاء يمثل مساراً مهماً من مسارات مسيرة التنمية في دولة الإمارات، ويترجم جهودها الرامية لحجز مكان رفيع في مضمار التقدم العالمي، وأن تكون صاحبة عطاء مؤثر في مجال المنافسة لاستكشاف الفضاء لما لعلومه وأبحاثه من قيمة تسهم في خدمة البشرية وتحسين حياة الناس والارتقاء بجودتها".

وأضاف: "فخور بفوز الإمارات باستضافة مؤتمر الفضاء الدولي 2020 بحضور 5000 من العلماء والرواد والمتخصصين .. إنجاز مستحق لدولة الإمارات في مجال الفضاء".