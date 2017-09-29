بالصور.. وزير الشباب يتفقد المركز الأوليمبي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية الجارية في المركز الأوليمبي بمحافظة بورسعيد "القرية الأوليمبية"، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وشدد عبدالعزيز، خلال جولته، على ضرورة وسرعة التنسيق بين الهيئة الهندسية والمحافظة لحل عدد من المشكلات العالقة كمشكلة المياه، بجانب التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لسرعة وتسهيل الإجراءات.

ويقام المركز الأوليمبي على مساحة 76 ألف متر مربع ويضم حمام سباحة أولمبي، وحمام سباحة تدريبي، وصالة مغطاة، وملعب هوكي ومبنى مدرجات الهوكي، ومبنى اجتماعي، ومجمع للإسكواش يضم 6 ملاعب، و5 ملاعب خماسية لكرة القدم، و2 ملعب تنس، وملعبين متعدد الأغراض و6 ساحات نزال، وملعب كرة قدم قانوني، ومنطقة لألعاب الأطفال.