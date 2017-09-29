"الصحة" توافق على تحويل 6 مستشفيات تكامل إلى نساء وأطفال بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن وزارة الصحة وافقت على مطالبات المديرية بتحقيق الاستفادة من مستشفيات التكامل بالمحافظة، حيث تم تحويل 6 مستشفيات تكامل وهي "أبوالريش بحري، سلوا بحري، الدكة، العباسية، الرمادي بحري، الصعايدة قبلي" إلى مستشفيات خاصة بالنساء والأطفال.

وأضاف أنه تم استلام جميع التجهيزات غير الطبية، وجار استلام التجهيزات الطبية، مع إسناد أعمال تطوير المباني إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ويتم حاليا تسليم المواقع إليها حتى يتسنى لهم البدء في المشروع، مشيرًا إلى أن ذلك في إطار الاستفادة من مستشفيات التكامل لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى.