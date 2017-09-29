أخبار عاجلة

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"الصحة" توافق على تحويل 6 مستشفيات تكامل إلى نساء وأطفال بأسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الصحة" توافق على تحويل 6 مستشفيات تكامل إلى نساء وأطفال بأسوان

03:06 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن وزارة الصحة وافقت على مطالبات المديرية بتحقيق الاستفادة من مستشفيات التكامل بالمحافظة، حيث تم تحويل 6 مستشفيات تكامل وهي "أبوالريش بحري، سلوا بحري، الدكة، العباسية، الرمادي بحري، الصعايدة قبلي" إلى مستشفيات خاصة بالنساء والأطفال.

وأضاف أنه تم استلام جميع التجهيزات غير الطبية، وجار استلام التجهيزات الطبية، مع إسناد أعمال تطوير المباني إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ويتم حاليا تسليم المواقع إليها حتى يتسنى لهم البدء في المشروع، مشيرًا إلى أن ذلك في إطار الاستفادة من مستشفيات التكامل لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. جامعة أسوان تشارك في ورشة عمل عن التغيرات المناخية بقبرص

    أخبار

  • مصرع طفلة دهسها أتوبيس مدرسة في أسوان

    أخبار

  • بالصور- بعد نشر قصتها في "مصراوي".. محافظ أسوان يكرم "الأسطى هدية"

    أخبار

  • 4 فرق فنون شعبية تشارك في حفل "هيبس" بالوادي الجديد

    أخبار

إعلان

11e3c6145f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة