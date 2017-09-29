أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة

Google+ Print
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، والذي يقوم بزيارة إلى المحافظة، لحضور حفل ختام دوري الشركات المقام في بورسعيد بمشاركة 22 ألف لاعب، وذلك بالقرية الأولمبية نطاق حي الضواحي.

ومن المقرر أن يتفقد عبد العزيز، عقب حفل ختام دوري الشركات، عددًا من المشروعات التي تقيمها الوزارة، وكذلك سيتفقد عددًا من الأندية ومراكز الشباب.

شاهد أيضا

وتتضمن الزيارة تفقد الأعمال الإنشائية بالقرية الأولمبية، وكذلك متابعة مراحل العمل؛ حيث تعد القرية إضافة كبيرة للمنظومة الرياضية بالمحافظة، وتضم العديد من الملاعب والمنشآت الرياضية المقامة على أعلى وأحدث مستوى من الإمكانيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)