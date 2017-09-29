محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، والذي يقوم بزيارة إلى المحافظة، لحضور حفل ختام دوري الشركات المقام في بورسعيد بمشاركة 22 ألف لاعب، وذلك بالقرية الأولمبية نطاق حي الضواحي.

ومن المقرر أن يتفقد عبد العزيز، عقب حفل ختام دوري الشركات، عددًا من المشروعات التي تقيمها الوزارة، وكذلك سيتفقد عددًا من الأندية ومراكز الشباب.

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وتتضمن الزيارة تفقد الأعمال الإنشائية بالقرية الأولمبية، وكذلك متابعة مراحل العمل؛ حيث تعد القرية إضافة كبيرة للمنظومة الرياضية بالمحافظة، وتضم العديد من الملاعب والمنشآت الرياضية المقامة على أعلى وأحدث مستوى من الإمكانيات.