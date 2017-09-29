قصة الطالبة صاحبة مقولة: «لو كان يُسجد لبشر لسجدت للواء عادل الغضبان»

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"لو كان يُسجد لبشر لسجدت للواء عادل الغضبان" موجة ضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية؛ احتجاجا على تلك الكلمات التي وجهتها طالبة للمحافظ.

يوم الأحد الماضي، أجرى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جولة تفقدية شملت عددا من مدارس محافظة بورسعيد في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وخلال مؤتمر صحفي، لفتت ندى أحمد، الطالبة بمدرسة القناة الإعدادية بنات، انتباه الحضور لإجادتها التحدث باللغة الإنجليزية، خاصة قولها "لو كان يُسجد لبشر لسجدت للواء عادل الغضبان شكرًا"، مؤكدة أنها لا تؤمن بالدروس الخصوصية، وتحب المدرسة وزملائها، وأن المدرسة هي مصنع العظماء.

وأعربت الطالبة عن سعادتها للحديث أمام الوزير قائلة: "سأظل افتخر بها طوال حياتي"، ثم توجهت بحديثها إلى محافظ بورسعيد لتصفه بالأب الملهم.

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وحسب بيان صادر عن المحافظة، استقبل اللواء عادل الغصبان الطالبة ندى في مكتبه قبل 24 ساعة فقط من زيارة الوزير، وأمر بإلحاقها بمدارس المتفوقين في الإسماعلية.

وفي أول رد فعل لها، أكدت الطالبة ندى -في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي عبر قناة "ltc"- أنها ليست نادمة على حديثها، مشددة على أنها "لو عاد بها الزمان لقالت نفس الجملة مرة أخرى".

يُشار إلى أن الطالبة ندى أحمد تعرضت لوعكة صحية خلال امتحانات نهاية العام الماضي، وإصابتها بغيبوبة، ووجه اللواء عادل الغضبان بإعداد لجنة خاصة للفتاة داخل المستشفى، وحرص على زيارتها، وأخبرته أن تلك الوعكة قد تقف عاقا أمام حلم الالتحاق بمدرسة المتفوقين إلا أن المحافظ أكد بأنه سيلحقها بتلك المدرسة.