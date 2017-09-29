إجراءات وقائية مشددة خوفا من وصول «الضنك» لمحافظة قنا

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شددت مديرية الصحة في محافظة قنا، منذ صباح اليوم الجمعة، من إجرائتها الوقائية لمنع وصول حمي "الضنك" التي انتشرت في محافظة البحر الأحمر إلى محافظة قنا.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، في بيان، إن المحافظة رفعت الاستعدادات الوقائية القصوى بمختلف الإدارات الصحية لمنع وصول المرض للمحافظة، الذي انتشر في محافظة البحر الأحمر.

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وأشار الهجان، إلى أن هناك إجراءات وقائية مكثفة تتمثل في تشكيل لجان من إدارة التقصي الحشري بمديرية الصحة، للقيام بسحب عينات من الحشرات المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة، خاصة بمراكز قفط وقوص وطريق سفاجا- قنا الصحراوي، وطريق قفط – القصير، حتى الحدود الواقعة مع مدينة القصير.