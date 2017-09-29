احتفالية بذكرى وفاة "جمال عبدالناصر" بأسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

ينظم قصر ثقافة أسيوط، اليوم الجمعة، احتفالية بمناسبة ذكرى وفاة الزعيم جمال عبدالناصر، يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، بمسرح قصر ثقافة أسيوط.

وقالت وسام درويش، مدير عام قصر ثقافة أسيوط، إن الاحتفالية تأتي تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وفوزية أبوالنجا، رئيس إقليم وسط الصعيد، وضياء مكاوي، مدير عام ثقافة أسيوط.

وأشارت إلى أن اليوم الأول للاحتفال من المقرر أن يتضمن أمسية شعرية للشعراء درويش الأسيوطي، ومحمد سعد توفيق وجمال عطا، بالإضافة إلى ندوة بعنوان "عبدالناصر وشخصية مصر"، يحاضر فيها الدكتور مصطفى القاضي، المفكر السياسي، والدكتور فاروق إبراهيم، الناقد الفني.

ويختتم اليوم الأول بعرض لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو حسام حسني، ويتضمن اليوم الثاني ندوة بعنوان (عبد الناصر وقناة السويس) يحاضر فيها الدكتور أحمد ياسين نصار، المفكر السياسي، والدكتور فاروق إبراهيم ،الناقد الفني ثم عرض فيلم (ناصر 56).