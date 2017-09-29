بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

أصيب 4 أشخاص من عائلة بالفيوم، في معركة بالأسلحة النارية بقرية أبوجندير بالفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبوالليل مأمور مركز إطسا بإصابة كل من محمود عبدالله عبد التواب 35 سنة "عامل"، ونجله عبدالله 8 سنوات "تلميذ"، وعبدالله شقيق الأول 44 سنة "عامل"، ومنى عادل عبدالله 15 سنة، ربة منزل من عائلة "الديبة".

تبين من تحريات الرائد وائل عبدالحي رئيس مباحث مركز إطسا تحت إشراف اللواء حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن خلافا وقع بين عائلة "العوايضة" طرف أول وعائلة الديبة، بسبب أولوية المرور قام على إثره الطرف الأول بأطلاق الأعيرة النارية، على العائلة الأخرى ما أصابهم جميعا.

تم القبض على المتهمين وهم: "أ. ص. ع. 23 سنة" فلاح"، وبحوزته بندقية خرطوش، و"أ. ر. م"، 20 سنة، مبيض محارة، وبحوزته "فرد روسي" وضبط بندقية آلية بمنزل الهارب "ع. ر. ع" 28 سنة "عامل"، وعائلة العوايضة، وكذلك 11 طلقة، خاصة بالبنادق الآلي.

تم نقل المصابين لمستشفى إطسا المركزي، وأخطرت نيابة إطسا والتي تولت التحقيق.