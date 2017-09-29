بالصور.. إزالة التعديات على 24 ألف متر في حملة مكبرة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أزالت حملة مكبرة بأسوان، التعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة 24 ألف و700 متر مربع في عدد من المناطق داخل مدينة أسوان.

وقال محمود عليان رئيس مركز ومدينة أسوان، إنه تم تنفيذ 131 قرار إزالة، منها 50 قرارًا إزالة بمنطقة خلف المعهد الفني الصناعي بطريق السادات بإجمالي 9 آلاف متر مربع، بجانب تنفيذ 44 قرار إزالة بقرية أبو الريش فضلاً عن تنفيذ 37 قرار إزالة بمنطقة المسلة الناقصة.