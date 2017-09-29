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إزالة 187 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل في 3 محافظات

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مصراوي Masrawy

إزالة 187 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل في 3 محافظات

03:00 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

إزالة 187 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل في 3 محافظات

ازالة تعديات

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، حملة موسعة؛ لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار خلال 24 ساعة - استمرار تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون؛ وذلك بنطاق مديريات أمن المنوفية، وكفرالشيخ وقنا.

وأسفرت جهود الحملة بمديرية أمن المنوفية، عن تأمين تنفيذ إزالة 75 حالة تعد على منافع الري والصرف، ومجرى نهر النيل، والأراضي الزراعية، وبمديرية أمن كفرالشيخ، عن تأمين تنفيذ إزالة 89 حالة تعد على منافع الري والصرف، ومجرى نهر النيل، وأملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وبمديرية أمن قنا، عن تأمين تنفيذ إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين فى تلك الوقائع، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

وجارى مواصلة الحملات؛ لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.

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