أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الداخلية :الكشف على 2860 نزيلا بسجن شديد الحراسة بجمصة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الداخلية :الكشف على 2860 نزيلا بسجن شديد الحراسة بجمصة

02:59 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

الداخلية :الكشف على 2860 نزيلا بسجن شديد الحراسة بجمصة

كتب- علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية، قوافل طبية ضمت مختلف التخصصات الطبية؛ لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون العمومية والمركزية، تنفيذ لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بإعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية.

وقامت الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بتوجيه قافلة طبية للكشف عن الأمراض الصدرية إلى سجن شديد الحراسة بجمصة؛ حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ألفين و860 نزيلا، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

وفى السياق، وجه قطاع الخدمات الطبية، بالتعاون مع مديرية أمن مطروح، قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات؛ للكشف الطبي على الأفراد، والمجندين، والمحجوزين، والمواطنين بالمديرية؛ حيث أسفرت أعمالها عن توقيع الكشف الطبي على 123 حالة متنوعة، و16 طفلا بإحدى دور رعاية الأيتام بمطروح وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إزالة 187 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل في

    أخبار

  • كيف سطا 6 متهمين على شقة مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية "يوم الوقفة"؟

    أخبار

  • ضبط 51 ألف مخالفة مرورية و36 سائقًا تحت تأثير المخدر

    أخبار

  • قوافل وزارة الداخلية الطبية توقع الكشف الطبي على 4 آلاف و290 سجينًا

    أخبار

إعلان

ec106dac9e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة