الداخلية :الكشف على 2860 نزيلا بسجن شديد الحراسة بجمصة

كتب- علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية، قوافل طبية ضمت مختلف التخصصات الطبية؛ لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون العمومية والمركزية، تنفيذ لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بإعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية.

وقامت الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بتوجيه قافلة طبية للكشف عن الأمراض الصدرية إلى سجن شديد الحراسة بجمصة؛ حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ألفين و860 نزيلا، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

وفى السياق، وجه قطاع الخدمات الطبية، بالتعاون مع مديرية أمن مطروح، قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات؛ للكشف الطبي على الأفراد، والمجندين، والمحجوزين، والمواطنين بالمديرية؛ حيث أسفرت أعمالها عن توقيع الكشف الطبي على 123 حالة متنوعة، و16 طفلا بإحدى دور رعاية الأيتام بمطروح وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.