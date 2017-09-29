بالصور: تعرف على "كهف الملح".. مكان للاسترخاء وعلاج للأمراض

بعيدًا عن الحرق.. 12 استخدام مفيد لـ"قش الأرز"

كتبت -نرمين الجلاد:

يرتاد كهف الملح عدد كبير من المصريين والعرب والأجانب الراغبين في العلاج من الأمراض العصبية والنفسية، واستخراج الطاقة السلبية وتخفيف التوتر والإرهاق وإزالة السموم، كما قال محمد أحد العاملين في كهف الملح بالعين السخنة.

وأضاف محمد أن الكهف عبارة عن مكان صغير مصنوع بالكامل من صخور الملح، وداخله أنوار خافتة وموسيقى هادئة وأنظمة ألوان وإضاءة صممها خبراء المعالجة بالألوان والطاقة لتهدئة الحواس، فاللون الأزرق يساعد على الاسترخاء، والأبيض يشعرك بالصفاء والنقاء، واللون الأحمر المندمج مع الملح يزيد الشعور بالدفء.

يحتوي الملح على العديد من العناصر الطبيعية مثل الصوديوم واليود والحديد والماغنسيوم وتلك العناصر فعالة للغاية في علاج كثير من الأمراض الصدرية كالحساسية ونوبات الربو والاضطرابات التنفسية، والحد من ارتفاع ضغط الدم وتخفيف التوتر والمساعدة أيضا على النوم الجيد.

ويعد أيضا الأفضل لعلاج الغدة الدرقية، والشعور بالاسترخاء وملي الجسم بالطاقة الإيجابية، وتخفيف الآلام لاعتماده على تشبع الجو داخل الكهف بالميكرونات وأيونات الملح الطبيعي.

وأشار إلى أن الجلسة تستغرق 45 دقيقة داخل الكهف وتعتبر تحصينًا جيداً ضد اضطرابات الجهاز العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي وأمراض القلب ومشاكل الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية والمشاكل الغذائية.