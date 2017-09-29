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بعد القبض على المنفذ.. واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا (تسلسل زمني)

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مصراوي Masrawy

بعد القبض على المنفذ.. واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا (تسلسل زمني)

03:08 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

بعد القبض على المنفذ.. واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا (تسلسل زمني)

واقعة ذبح الأقباط المصريين

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت النيابة العامة الليبية أمس، الخميس، إلقاء القبض على مُنفذ ومُصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا التي قام بها فرع تنظيم داعش هناك عام 2015، مشيرة إلى أنها تمت في مدينة سرت، وفيما يلي تسلسلا زمنيا للواقعة التي تعد من أدمى الحوادث التي تعرض لها المصريون في ليبيا.

30 ديسمبر 2014: خطف مقاتلو داعش 7 عمال مصريين أقباط من مدينة سرت شرق ليبيا.

3يناير 2015: أعلن داعش اختطافه لـ14 آخرين من محل عملهم في سرت.

2 يناير 2015 : أمر بإنشاء خلية لمتابعة الأزمة.

يناير 2015: أجرت الخلية محادثات مع شيوخ القبائل والسلطات الليبية، ووزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري.

يناير 2015: نظم العشرات من أهالي المختطفين وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية مطالبين بسرعة التحرك للإفراج عن ذويهم.

15 فبراير 2015: نشر داعش مقطع بلغت مدته 5 دقائق تحت عنوان "رسالة موقعة بالدماء إلى الأمة الصليبية" يتم فيه ذبح الأقباط.

فبراير 2015: أصدر السيسي أمرا بتوجيه ضربات جوية لمعاقل داعش في درنة، مؤكدا أن لها حق الرد على داعش.

فبراير 2015: توجه وزير الخارجية إلى واشنطن لإجراء اتصالات مع الأمم المتحدة للمشاركة في اتخاذ قرارات هامة ضد الإرهاب.

28 سبتمبر 2017: أعلنت النيابة العامة تحديد مكان جثث الأقباط المصريين، وستقوم بعمليات للبحث عنها.

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