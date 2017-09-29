احتجاجات ضد ميركل وبروكسل أمام مقر انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي

تالين - (د ب أ):

واجه قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة استقبالا غير مريح خلال توجههم لمقر انعقاد القمة الرقمية للاتحاد في العاصمة الإستونية تالين.

وتجمهر عشرات من أنصار حزب إستوني يميني أمام باحة انعقاد القمة في تالين حاملين لافتات ومطلقين صفارات استهجان.

وكانت الاحتجاجات موجهة على وجه الخصوص ضد سياسة اللاجئين للمستشارة أنجيلا ميركل.

وقال مارتن هيلم رئيس الكتلة البرلمانية لـ"حزب الشعب المحافظ الإستوني"، الذي يمتلك سبعة مقاعد في البرلمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "نحتج ضد استيلاء بروكسل على السلطة".

وذكر هيلم أن بروكسل مجرد "منفذ للسياسة القادمة من برلين".