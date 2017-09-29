5 مشروبات لا غنى عنها للأم بعد الولادة.. منها "عصير السبانخ"

5 مشروبات لا غنى عنها للأم بعد الولادة.. منها "عص

كتب - هشام عواض:

تحتاج الأم بعد الولادة لمواصلة التغذية الجيدة لتلبية احتياجات الرضاعة، والشفاء من جرح الولادة، وأيضاً تعوضيات المغذيات التي فقدتها خلال الحمل.

وهناك عدد من المشروبات التي تساعد الأم على علاج هذه الأمور، بحسب موقع "health" المختص بالشئون الطبية والصحة.

- الحليب الدافئ

يوفر كل كوب من الحليب 12 بالمائة من الكالسيوم الذي تحتاجينه في هذه الفترة، كما يساعد الحليب الدافئ على تهدئة الجسم. تناولي كوبين في اليوم على الأقل.

- الشمر

قومي بنقع بعض الشمر في الماء وتناوليه في الصباح الباكر لتخفيف آلام منطقة الحوض، والمساعدة على إدرار حليب الثدي، وتخفيف النزيف.

- الشمندر

يعتبر عصير الشمندر مصدر رائع للحديد الذي تحتاجينه بشدة لتشكيل خلايا الدم في هذه الفترة، والوقاية من الأنيميا.

- عصير السبانخ

عصير السبانخ غني بالحديد الذي يساعد في الوقاية من الأنيميا، ويساعد على تخفيف الشعور بالتعب خلال فترة النقاهة.

- الحلبة

وهي من من الأعشاب التي تساعد على إدار الحليب.