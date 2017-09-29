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شاب يرتدي حذاء بكعب عالي من أجل "حبيبته" ...والسبب

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مصراوي Masrawy

شاب يرتدي حذاء بكعب عالي من أجل "حبيبته" ...والسبب

02:38 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

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 كتبت - نرمين الجلاد:

في واقعة أثارت إعجاب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قام شاب بارتداء حذاء حبيبته ولم يجد حرجًا في ذلك رغم لونه وتصميمه الذي لا يدع مجالا للشك بأنه حذاء نسائي.

وحسب ما جاء في موقع "سبوتنيك" نشرت الصحف صورًا لشاب صيني برفقة فتاته في أحد المستشفيات بمقاطعة شابنغبا جنوب غربي الصين، أثناء انتظار موعد العرض على الطبيب، وقد تبادلا الأحذية فارتدى هو حذاءها وردي اللون ذا الكعب العالي وارتدت هي حذاءه المسطح النعل.

حصلت الصور على عدد ضخم من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بلغت 25 ألف إعجاب، وتعليقات تخطت العشرة آلاف.

وعلقت السيدة التي التقطت الصورة وتدعي "شي"،"إن الفتاة بدا عليها عدم الارتياح أثناء انتظار دورها للدخول للطبيب، لتتخذ هي والشاب الذي كان برفقتها قرارا بتبادل الأحذية بغض النظر عن غرابة المشهد وما قد سيثيره من دهشة المحيطين بهما، خاصة وأن حذاء الفتاة كان ملفتا بلون وردي وكعب عال.

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مصراوي Masrawy

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