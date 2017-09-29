القائم بأعمال السفير الأمريكي يتفقد استديوهات "cbc"

كتبت – ندى الشريف:

تفقد القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، توماس جولدبرجر، استديوهات شبكة قنوات CBC بمدينة الإنتاج الإعلامي، أمس الخميس.

كان فى استقبال السفير أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والإعلامي ألبرت شفيق ومنار الأمين ومني الأمين وسمير يوسف، حيث أشاد جولدبرجر، خلال الزيارة بأداء قناة اكسترا نيوز الإخبارية.

من جانبه، أعرب هيكل عن ترحيبه بالزيارة التي تأتي في فترة غاية في الأهمية؛ لنقل الصورة الحقيقية لمصر في الإعلام الغربي، وحالة الاستقرار السياسي التي تنعم بها البلاد حاليًا، وانعكاس ذلك على كل المجالات، خاصة الإعلامية والثقافية.