بطل الاسكواش رامي عاشور يروج للسياحة المصرية

كتب – مصطفى المنشاوي:

التقى هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، مع لاعب الاسكواش المصري والمصنف الأول عالميا رامي عاشور؛ للتباحث معه في كيفية مساهمته في الترويج للمقصد السياحي المصري.

وقال الدميري، في بيان اليوم الجمعة، إن مصر تزخر بالعديد من الأبطال والنجوم الذين يتمتعون بشهرة عالمية، وهم خير من يمثل اسم مصر كل في مجاله.

من جانبه، أبدى "عاشور" استعدادا كبيرا للتعاون مع الهيئة، وقال إن تمثيل مصر والترويج لاسمها شرف واجب على كل مصري متفوق في مجاله، خاصة خلال الفترة الحالية لتحسين الصورة الذهنية لها في العالم، بما يعود بالنفع على المنتج السياحي.

واقترح أن يضع الشعار التسويقي للهيئة والذي يحمل اسم مصر على الزي الرياضي الخاص به، والذي يرتديه في مبارياته الدولية، ورفض تماما الحصول على أي مقابل مادي، قائلا: "إن هذا أقل ما يمكنني أن أقوم به ردا لجميل بلدي علي وهذا فخر لي".

وأشار رئيس الهيئة إلى أن "عاشور" يشارك فيما يقرب من ١٥ بطولة حول العالم خلال العام، تتراوح عدد مباريات كل منها من ٥ إلى ٧، لافتا إلى أن الهيئة بصدد إقامة مؤتمرا صحفيا بهذه المناسبة خلال الأسابيع المقبلة وستدعو فيه العديد من الصحافة المحلية والعالمية، وأضاف أن عاشور أبدى استعداده للمشاركة مع الوفود المصرية في أي من الفعاليات أو المعارض السياحية خارج أو داخل مصر.

وأضاف "الدميري" أن عاشور، بما حققه من انجازات متتالية خلال السنوات الماضية، يحظى بشهرة عالمية واسعة، واسمه معروف في العديد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا بالإضافة إلى العديد من الدول العربية والآسيوية.

جدير بالذكر أن رامي عاشور لاعب الاسكواش المصرى مواليد ١٩٨٧، حصل على لقب المصنف الأول عالميا في رياضة الإسكواش مرتين، وفاز ببطولة العالم في الاسكواش للرجال ٣ مرات، وكان اصغر لاعب يفوز بالبطولة عام ٢٠٠٤ حيث كان عمره ١٦ عاما، وحصل على لقب بطولة العالم للشباب مرتين، وقاد مصر للفوز ببطولة العالم للفرق مرتين.