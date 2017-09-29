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مصر تستضيف الاجتماع الـ 18 لصندوق المناخ الأخضر

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مصراوي Masrawy

تستضيف الاجتماع الـ 18 لصندوق المناخ الأخضر

02:50 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

مصر تستضيف الاجتماع الـ 18 لصندوق المناخ الأخضر

الدكتور خالد فهمي

كتبت - مادي غيث:

تستضيف مصر في الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل، الاجتماع الـ 18 لصندوق المناخ الأخضر، بهدف مناقشة ما يقرب من 16 مشروعًا مقدمًا لدول أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والدول الأقل نموًا، وتعديل سياسات عمل الصندوق، وذلك لتسهيل نفاذ الموارد التمويلية في مجال التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.

ويفتتح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة الجلسة الرسمية للاجتماع، الذي يأتي في توقيت هام وفاصل، حيث يسبق عقد اجتماع الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والمزمع عقده في مدينة "بون" بألمانيا، وذلك في نهاية شهر أكتوبر، خاصًة لما يمثله صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية هامة للدول النامية، وذلك لتنفيذ مشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحقيق التزماتها باتفاق باريس للمناخ.

ويضم الاجتماع كلًا من أيمن الشاظلي ممثلا عن والدول النامية، و"أوان ماكدونالد" ممثلا عن أستراليا والدول المتقدمة، وممثلي الدول المانحة ومنها كندا وألمانيا وفرنسا واليابان وأمريكا وممثلي الدول النامية والمستقبلة للتمويل.

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