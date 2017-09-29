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محمد محسن في جامعة القاهرة 13 أكتوبر المقبل

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مصراوي Masrawy

محمد محسن في جامعة القاهرة 13 أكتوبر المقبل

02:45 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

محمد محسن في جامعة القاهرة 13 أكتوبر المقبل

محمد محسن

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة، تنظيم حفل للمطرب الشاب محمد محسن ضمن فعاليات الموسم الثقافي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات اليوم الجمعة، إنه اتفق مع الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية على إقامة الحفل في الساعة السادسة مساء يوم الجمعة 13 أكتوبر بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الحفل بدعوات مجانية للطلاب، في إطار أنشطة وفعاليات الموسم الثقافي.

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مصراوي Masrawy

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