محمد محسن في جامعة القاهرة 13 أكتوبر المقبل

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة، تنظيم حفل للمطرب الشاب محمد محسن ضمن فعاليات الموسم الثقافي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات اليوم الجمعة، إنه اتفق مع الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية على إقامة الحفل في الساعة السادسة مساء يوم الجمعة 13 أكتوبر بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الحفل بدعوات مجانية للطلاب، في إطار أنشطة وفعاليات الموسم الثقافي.