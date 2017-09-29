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بالصور.. جامعة المنصورة تشارك في مؤتمر ملتقى الأديان بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. جامعة المنصورة تشارك في مؤتمر ملتقى الأديان بشرم الشيخ

02:44 م الجمعة 29 سبتمبر 2017

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الدقهلية- رامي القناوي:

أعلنت جامعة المنصورة مشاركة طلاب من الجامعة بفعاليات المؤتمر الدولي لتنشيط السياحة الدينية تحت عنوان "سيناء ملتقى الأديان السماوية.. هيا نصلى معا" والذي انطلقت فعالياته بمحافظة جنوب سيناء.

وقال بيان صادر عن جامعة المنصورة اليوم الجمعة، إن المؤتمر يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح وإعلان "سيناء عاصمة السياحة الدينية".

وأوضح البيان، أن مشاركة الطلاب نظرا لتميزهم في الأنشطة الثقافية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب حيث تشارك جامعة المنصورة بالعدد الأكبر بين الجامعات المصرية والعالمية.

ويشارك في فعاليات المؤتمر وزراء الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، والآثار الدكتور خالد العناني، والسياحة يحيي راشد، وأعضاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، ونواب محافظة جنوب سيناء بمجلس النواب، وبحضور ممثلين عن المؤسسات الدينية من الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة.

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