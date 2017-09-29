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طاهر يصل إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام النجم.. والفريق يواصل تدريباته

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طاهر يصل إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام النجم.. والفريق يواصل تدريباته طاهر يصل إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام النجم.. والفريق يواصل تدريباته

التحرير

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كتب - أحمد سعيد وأحمد شحاتة

وصل المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى تونس اليوم الجمعة، في الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت تونس الثانية عشرة والنصف بتوقيت ؛ لرئاسة بعثة فريق الكرة الموجودة حاليًا في مدينة سوسة.

كان في استقبال «محمود طاهر» الكابتن «سمير عدلي»، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، الذي ظل في تونس العاصمة ولم يغادر مع بعثة الأهلي إلى سوسة، في انتظار وصول المهندس محمود طاهر ليرافقه إلى سوسة، وكان في استقبال «طاهر» أيضا ممثل من السفارة المصرية في تونس.

واصطحب «سمير عدلي» المهندس «محمود طاهر» إلى مقر إقامة البعثة في سوسة؛ للاطمئنان على سير الأمور التنظيمية بصورة طبيعية وتلبية طلبات البعثة كافة.

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وفي سياق آخر يخوض الفريق، مرانه اليوم الجمعة، في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على الملعب الفرعي لاستاد «سوسة».

كان الفريق قد تدرب خلال الأيام الماضية بتونس العاصمة على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي بتونس، وعلى الملعب الفرعي لاستاد المنزه وملعب الجامعة، قبل أن تنتقل البعثة إلى مدينة سوسة.

ويشارك في التدريبات الجماعية اليوم جميع اللاعبين الموجودين في بعثة الأهلي، باستثناء حسام عاشور المصاب في الرباط الداخلي للركبة، وأحمد الشيخ الذي يعاني من إجهاد شديد في عضلات الظهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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