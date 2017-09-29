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نبيه: هناك لاعبون يستحقون اللعب للمنتخب.. ولكن!

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نبيه: هناك لاعبون يستحقون اللعب للمنتخب.. ولكن! نبيه: هناك لاعبون يستحقون اللعب للمنتخب.. ولكن!

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أكد أسامة نبيه مدرب منتخب الأول أن هناك عددا من اللاعبين ببطولة الدوري المصري الممتاز، يمتلكون إمكانيات مميزة تؤهلهم للعب في صفوف الوطني، خلال الفترة المقبلة.

وأشار نبيه، في تصريحات صحفية، إلى أن ظهور عدد من اللاعبين بشكل مميز في مباريات الدوري على رأسهم هداف المسابقة حتى الآن عمر السعيد وعمر بسام لاعب الأسيوطي، جعلهما محل اهتمام الجهاز الفني.

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وأضاف مدرب المنتخب أن كل اللاعبين المتألقين مع أنديتهم مرشحون بقوة لتمثيل الفراعنة، ولكن ليست في الفترة الحالية، خاصة أن هذه الفترة لا تحتمل أي تجارب، مشيرًا إلى أن الجهاز يبحث عن النتائج فقط وليس الأداء لتحقيق الهدف المطلوب.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة الكونغو، يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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