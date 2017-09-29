فحص طبي جديد لـ«الشيخ وعاشور» قبل مواجهة النجم

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قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد الشيخ، لاعب الفريق يخضع اليوم الجمعة، لفحص طبي جديد؛ من أجل الاطمئنان على إصابته ومعرفة موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للأهلي.

كان الشيخ قد تعرض للإصابة بإجهاد شديد في عضلات الظهر، منعه من استكمال مران الفريق أول من أمس الأربعاء، لم يشارك أيضا في مران أمس، واكتفى اللاعب بالخضوع لجلسات العلاج الطبيعي.

ومن المنتظر أن يجري اللاعب فحصا طبيا جديدا اليوم الجمعة، على ركبته؛ من أجل معرفة موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للأهلي وموقفه من خوض مباراة النجم الساحلي المقبلة، بعد أن أجرى أشعة أمس الخميس، لمعرفة حجم إصابته في الرباط الداخلي، والتي تعرض لها في مران الفريق أول من أمس الأربعاء.

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ويخضع حسام عاشور لجلسات علاج طبيعي بشكل يومي؛ حتى يتعافى سريعًا من الإصابة، ويؤدي عاشور بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية خلال مران الفريق اليوم، الجمعة، والذي يقام على الملعب الفرعي لإستاد «سوسة».

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.